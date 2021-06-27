Скончалась звезда сказки "Двенадцать месяцев" Наталья Попова

Скончалась звезда сказки "Двенадцать месяцев" Наталья Попова
Кадр: www.youtube.com
Актрисы не стало на 74-м году жизни

В сфере кинематографа произошла большая трагедия. Этот мир покинула полюбившаяся миллионам советских и российских телезрителей актриса Наталья Попова.

На момент смерти заслуженной артистке России было 73 года. Причиной ухода из жизни знаменитости стал пресловутый вирус и продолжительная болезнь. У звезды легендарной киносказки "Двенадцать месяцев" была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает издание "Комсомольская правда".

Близкие и коллеги Натальи Ивановны тяжело переживают потерю одной из любимых советских актрис. Так, коллега по актерскому цеху Ольга Лебедева поблагодарила Попову за тот опыт, которым знаменитая артистка успела поделиться с новым поколением театральных деятелей.

"Нет слов... Светлая память", – написала артистка в своих социальных сетях.

Когда состоится прощание со звездой культовых кинолент "Наш бронепоезд", "Прощай, шпана замоскворецкая" и других, пока неизвестно. Также не сообщается, где Наталья Попова обретет последнее пристанище.

Актерское дарование Натальи Ивановны принесло ей всесоюзную славу и признание. В 1983-м году она стала обладательницей почетного статуса заслуженной артистки РСФСР.

Ее роль в культовой киносказке "Двенадцать месяцев" навсегда запечатлела образ нежной девушки в памяти советских и российских телезрителей.

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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