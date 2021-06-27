Состояние певицы снова ухудшилось

В окружении певицы МакSим сообщили последние новости о ее здоровье. По словам друга звезды, ей стало хуже. Аппарата искусственной вентиляции легких уже недостаточно, поэтому два дня назад медикам пришлось принимать решение о новом способе помочь ей дышать.



Звезду перевели на ЭКМО – с помощью этого метода кровь насыщают кислородом искусственно.

Как сообщили в окружении Макsим, она лежит в одиночной палате, за ней присматривает медсестра. Медики пока опасаются делать прогнозы. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Издание со ссылкой на друзей певицы отмечает, что в ее крови обнаружили антитела к коронавирусу. Напомним, при поступлении в больницу у Макsим был отрицательный тест. При этом на КТ выяснилось, что у звезды серьезное поражение легких – 75%.

О своей болезни и госпитализации певица рассказала сама. В последний раз Макsим вышла на связь с поклонниками 15 июня. Они надеются на лучшее и пишут на ее странице в Инстаграм самые добрые пожелания.