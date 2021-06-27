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Печальную новость сообщили в Московском драматическом театре "Сопричастность" – там Сиренко работал худруком с 90-го года. Заслуженный артист РСФСР и режиссер умер 25 июня.
Причины смерти пока неизвестны, дата похорон не объявлена.
Родом Сиренко был из Мариуполя. Отучился в Московском цирковом училище, дальше было Театральное училище им. Щукина.
В 65-м году он впервые вышел на сцену театра им. Маяковского. Несколько лет возглавлял Московский драмтеатр им. Пушкина, затем драмтеатр им. Гоголя. В 90-м году появился театр "Сопричастность".
Играл актер и в кинокартинах. Известен по ролям в "Арене", "Интервью в Буэнос-Айресе" и других.
Поклонники и зрители выражают соболезнования в соцсетях.
"Ужасная весть... Что теперь будет с любимым театром... Ушёл основатель и сердце этого заведения. Мои соболезнования родным и близким Игоря Михайловича. Светлая память... " "Очень жаль(((Гениальный артист, режиссëр... Скромный человек... Душа моего любимого театра...Светлая память лучшему Королю Лир..." "Уходят лучшие! Соболезную!"
– пишут на странице театра в Фейсбук.
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