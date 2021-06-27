Артиста не стало на 81-м году жизни

Печальную новость сообщили в Московском драматическом театре "Сопричастность" – там Сиренко работал худруком с 90-го года. Заслуженный артист РСФСР и режиссер умер 25 июня.

Причины смерти пока неизвестны, дата похорон не объявлена.

Родом Сиренко был из Мариуполя. Отучился в Московском цирковом училище, дальше было Театральное училище им. Щукина.

В 65-м году он впервые вышел на сцену театра им. Маяковского. Несколько лет возглавлял Московский драмтеатр им. Пушкина, затем драмтеатр им. Гоголя. В 90-м году появился театр "Сопричастность".

Играл актер и в кинокартинах. Известен по ролям в "Арене", "Интервью в Буэнос-Айресе" и других.

Поклонники и зрители выражают соболезнования в соцсетях.

"Ужасная весть... Что теперь будет с любимым театром... Ушёл основатель и сердце этого заведения. Мои соболезнования родным и близким Игоря Михайловича. Светлая память... " "Очень жаль(((Гениальный артист, режиссëр... Скромный человек... Душа моего любимого театра...Светлая память лучшему Королю Лир..." "Уходят лучшие! Соболезную!"

– пишут на странице театра в Фейсбук.

