Скончался актер и режиссер Игорь Сиренко

Скончался актер и режиссер Игорь Сиренко
Фото: pixabay.com
Артиста не стало на 81-м году жизни

Печальную новость сообщили в Московском драматическом театре "Сопричастность" – там Сиренко работал худруком с 90-го года. Заслуженный артист РСФСР и режиссер умер 25 июня.

Причины смерти пока неизвестны, дата похорон не объявлена.

Родом Сиренко был из Мариуполя. Отучился в Московском цирковом училище, дальше было Театральное училище им. Щукина.

В 65-м году он впервые вышел на сцену театра им. Маяковского. Несколько лет возглавлял Московский драмтеатр им. Пушкина, затем драмтеатр им. Гоголя. В 90-м году появился театр "Сопричастность".

Играл актер и в кинокартинах. Известен по ролям в "Арене", "Интервью в Буэнос-Айресе" и других.

Поклонники и зрители выражают соболезнования в соцсетях.

"Ужасная весть... Что теперь будет с любимым театром... Ушёл основатель и сердце этого заведения. Мои соболезнования родным и близким Игоря Михайловича. Светлая память... "  "Очень жаль(((Гениальный артист, режиссëр... Скромный человек... Душа моего любимого театра...Светлая память лучшему Королю Лир..."  "Уходят лучшие! Соболезную!"

  – пишут на странице театра в Фейсбук.

Источник: Сайт МДТ "Сопричастность" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Как Россия и США решат вопрос "Северного потока - 2"

Украина не получит компенсацию, несмотря на все свои усилия

На Украине пообещали ЕС проблемы из-за предложения Меркель о саммите с Путиным

Европа приведет себя к краху попыткой улучшить отношения с Россией, считают в Киеве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей