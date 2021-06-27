Что от Зыкиной скрывала ее лучшая подруга

Знаменитая певица посмеялась над предсказанием, а вернувшись домой, узнала о предательстве двух самых близких людей

Вторым мужем Людмилы Зыкиной был высокий статный красавец Евгений Свалов. Это была любовь с первого взгляда. После свадьбы супруги поселились в квартире Евгения с его мамой. Зыкиной часто не было дома – однажды на гастролях она услышала предсказание, над которым посмеялась. Как выяснилось, зря.



Когда Зыкина гастролировала по Индии, она наткнулась на прорицателя. Он предсказал ей скорый развод. Об этом журналистам рассказал режиссер Геннадий Курлаев. Тогда певицу позабавили слова загадочного факира. Но вернувшись домой, она узнала, какую тайну скрыла от нее подруга.

Однажды, когда Зыкина была дома, позвонила ее лучшая подруга и почему-то попросила передать трубку мужу. Людмила Георгиевна удивилась – мол, а с ним-то тебе о чем говорить? На что подруга заявила: "А мы уже полгода встречаемся с твоим мужем".

Преданная двумя близкими людьми Зыкина потребовала немедленного развода. Случившееся певица переживала очень тяжело, передает НТВ.

Людмилы Зыкиной не стало в 2009 году. Народной артистке СССР было 80 лет. За несколько дней до кончины у певицы случился инфаркт.