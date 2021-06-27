Шейк в одних трусах и туфлях снялась на пляже

Шейк в одних трусах и туфлях снялась на пляже
Ирина Шейк. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com
Модель отдыхает в жаркой стране

Ирина Шейк любит публиковать провокационные кадры на радость фанатам. На этот раз звезда снялась практически голой, чем вызвала бурю эмоций у поклонников.

Модель выложила в "Инстаграм" чувственный кадр, на котором позирует сидя на корточках в лимонных босоножках и такого же цвета плавках на ниточках. Грудь знаменитость прикрыла руками. Образ Шейк, которая смело смотрит прямо в объектив фотографа, дополнила мокрыми волосами. Снимок был сделан на пляже на фоне пальмы и зелени. Фото позволило поклонникам разглядеть, что россиянка в свои 35 лет находится в прекрасной спортивной форме. 

В комментариях интернет-пользователи предположили, что Канье Уест "сойдет с ума", когда увидит это горячее фото. Напомним, в Сети ходят слухи, что рэпер и модель встречаются. 

"Очень красива", "Королева", "Эталон красоты", "Роскошна", "Отличное фото", – пишут фанаты на разных языках под кадром. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Шейк – ненастоящая фамилия супермодели. 

Полина ИВАНОВА

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