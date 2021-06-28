Ведущая успела сколотить целое состояние во время брака

Несколько лет популярная телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров были счастливы в браке. Плодом их любви стала прелестная девочка с красивым именем Теона. Однако ничто не вечно под Луной – в прессе активно распространяются слухи, что вскоре звездную пару ждет развод. А это значит, что бывшим влюбленным придется делить нажитые богатства.



Любопытные журналисты прикинули, что из дорогостоящего имущества будет поделено между Бородиной и Омаровым. Известно, что востребованная телеведущая Ксения отлично зарабатывает и успешно ведет ряд рекламных проектов. Она активно закупалась недвижимостью еще до брака с Курбаном. Эти блага, безусловно, останутся при ней. А вот все приобретенное в браке будет поделено поровну. Разумеется, если возлюбленные не догадались составить брачный контракт перед походом в ЗАГС.

По подсчетам журналистов издания "Комсомольская правда", в первую очередь, вопрос встанет о разделе элитного загородного дома в Подмосковье. По имеющимся данным, роскошное жилье обошлось паре в 20 миллионов рублей. После покупки в особняке сделали дизайнерский ремонт, на который ушло еще 10 миллионов. Бывшее семейное гнездышко придется делить между Ксенией и Курбаном.

Также не стоит забывать о большой зарплате Бородиной. По имеющимся данным, за работу на скандальной телестройке "Дом-2" звезда ежемесячно получала примерно по 2 миллиона рублей. После переезда проекта на канал "Ю" ей стали платить по одному миллиону. Напомним, деньги на счетах также подлежат разделу.

Что за все время брака с Бородиной успел заработать Омаров, сказать сложно. Практически все его бизнес-проекты оказались провальными.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Бородина официально подала на развод с отцом одной из ее дочерей.