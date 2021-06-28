Петросян вспомнил шутку про НАТО после инцидента с британским эсминцем

Петросян вспомнил шутку про НАТО после инцидента с британским эсминцем
Евгений Петросян. Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Сатирик раскритиковал Запад за произошедшее

Популярный российский юморист Евгений Петросян признался, что занервничал после недавнего инцидента с заплывом британского эсминца в воды РФ в Черном море. Сатирик провел историческую аналогию с началом Первой мировой войны, заявив о том, что судно могло повторить судьбу эрцгерцога австрийского Франца Фердинанда, убитого в 1914 году в Сараево.

К счастью, выдохнул сатирик, все обошлось: российский флот сработал как положено.

"А Запад, как нам всем кажется, заврался и перемошенничал по отношению к самому себе", – высказался комик на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Петросян вспомнил высказывание Шекспира о том, что порой чья-то мысль может оказаться предсказанием, и в качестве доказательства опубликовал видеофрагмент со своим выступлением одиннадцатилетней давности. Тогда сатирик в юмористичной форме отреагировал на приближение Североатлантического альянса к российским границам.

В этот раз юморист призвал западные государства "послушать старика", заявив о том, что истории свойственно повторяться.

"Как видно, Запад не помнит историю, пытаясь ее тоже перемошенничать", – завершил свою мысль артист.

Ранее "Независимая газета" заявляла, что в ответ за провокацию с британским эсминцем Defender Черноморский флот намерен провести масштабные учения в районе Кипра, где находятся две британские военные базы. По мнению журналистов, таким образом Москва решила устроить НАТО встречную проверку на прочность, отреагировав на инцидент с нарушением российских границ в черноморских водах.

Егор МАЛКОВ

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