Некоторым знаменитостям пришлось разлучиться с любимыми наследниками

Несмотря на то, что звезды ведут особый, многим недоступный образ жизни, никакие житейские горести им не чужды. Так, даже именитых матерей лишали родительских прав. Конфликты в звездных семействах иногда достигают высочайшего градуса накала.



Анна Седокова

В жизни Анны произошла большая трагедия. Певица лишена возможности в нормальном режиме видеться со своей дочерью Моникой. Девочка появилась в браке артистки с бизнесменом Максимом Чернявским. Когда отношения закончились, ребенка Седоковой забрали в США. Теперь звездная мама может видеть свое чадо только в присутствии надзирателя. Говорить с девочкой по-русски ей запрещено.

Кристина Орбакайте

Даже дочку Примадонны российской эстрады Кристину Орбакайте постигла страшная участь. Причиной стал раздор с ее бывшим возлюбленным бизнесменом Русланом Байсаровым. Мужчина хотел лишить ее возможности видеться с любимым сыном Дени и даже выдумал байку о том, что она якобы собирается увезти наследника в Америку. В итоге после вмешательства Аллы Борисовны и общественности конфликт удалось урегулировать миром.

Дана Борисова

Борисова лишилась возможности воспитывать свою дочь Полину из-за проблем с запрещенными веществами. В итоге ее бывший избранник Максим Аксенов стал полноправным опекуном их общей с телеведущей дочери. Даже именитые адвокаты не смогли помочь Дане вернуть свои права, пишет издание Wday.

Яна Рудковская

Известной светской львице также пришлось бороться за своих детей. Конфликт с бывшим мужем миллиардером Виктором Батуриным достиг своего апогея в 2007-м году. Тогда он отобрал у Рудковской сыновей Андрея и Николая. Только личное вмешательство президента России в судьбу уже жены олимпийского чемпиона Евгения Плющенко помогло сдвинуть дело с мертвой точки. Теперь оба родителя имеют право на воспитание детей.

Валентина Серова

Роль в культовом фильме "Девушка с характером" сделала Серову настоящей знаменитостью. Однако в жизни советской актрисы были тяжелые времена. В какой-то момент она пристрастилась к бутылке. Тогда ее мама Клавдия Половикова через суд пыталась лишить собственную дочь родительских прав. В итоге дочка Серовой Мария долгое время жила с бабушкой и не виделась со звездной матерью, ставшей жертвой зеленого змия.