Озвучена причина смерти

Популярный российский музыкант, основатель популярного музыкального коллектива "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов скончался в возрасте 76-лет. Об этом стало известно сегодня, 28 июня.

Смерть наступила еще утром. Информация поступила от пиар-менеджера "Доктора Ватсона", передает "Газета.ru".

Представитель шоу-группы также озвучила причину смерти: у Мимикона зафиксирована мерцательная аритмия сердца на фоне коронавирусной инфекции.

Мимиконов родился в Москве в 1945 году. В середине 1980-х основал музыкальный коллектив "Сюрприз", который позднее переименовали в "Доктора Ватсона".

На протяжении своей музыкальной карьеры Георгий был фронтменом и солистом группы.