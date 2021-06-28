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Популярный российский музыкант, основатель популярного музыкального коллектива "Доктор Ватсон" Георгий Мамиконов скончался в возрасте 76-лет. Об этом стало известно сегодня, 28 июня.
Смерть наступила еще утром. Информация поступила от пиар-менеджера "Доктора Ватсона", передает "Газета.ru".
Представитель шоу-группы также озвучила причину смерти: у Мимикона зафиксирована мерцательная аритмия сердца на фоне коронавирусной инфекции.
Мимиконов родился в Москве в 1945 году. В середине 1980-х основал музыкальный коллектив "Сюрприз", который позднее переименовали в "Доктора Ватсона".
На протяжении своей музыкальной карьеры Георгий был фронтменом и солистом группы.
Ведомство заявило, что комментарии неуместны