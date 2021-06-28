Телеведущий появился в гримерке звезды юмористического шоу

На своей инстаграм-странице Андрей Малахов опубликовал видео, снятое в телецентре Останкино. Знаменитость заняла кабинет, принадлежащий ведущему популярной юмористической передачи Ивану Урганту.

Съемка ведется от лица некого мужчины. Он стучится в дверь, на которой висит табличка "Вечерний Ургант". В помещение сотрудник телецентра входит со словами: "Иван Андреевич!".

Однако как только дверь отворяется, становится понятно, что Урганта в гримерке нет. На его месте расположился Малахов.

"Какой Иван Андреевич? Я теперь тут. Добрый вечер, друзья!" – произнес Андрей.

Также телеведущий использовал популярную фразу своего коллеги "Работаем!".

В личном микроблоге Малахов пошутил, что пока Ургант в отпуске, его гримерку сдают другим. Напомним, два дня назад на Первом канале показали финальный выпуск сезона передачи. Гостями шоу стали актриса Анна Ковальчук и танцор Николай Цискаридзе.

Примечательно, что некоторое время назад звезда шоу "Прямой эфир" побывала в студии "Вечернего Урганта". Тогда Малахов еще работал на Первом канале. В 2017 году Андрей ушел оттуда. По некоторым данным, у журналиста случился конфликт с руководством телеканала.

Позже шоумен перешел на телеканал "Россия-1". До сих пор он является несменным ведущим проекта "Прямой эфир".

Ранее оперная дива Мария Максакова рассказала о реакции Малахова на произошедший в студии передачи скандал.