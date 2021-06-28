Актриса призвала всех вакцинироваться

Вера Сотникова пополнила ряды знаменитостей, которые подхватили коронавирус. О своем состоянии артистка рассказала на личной инстаграм-странице.

Сотникова опубликовала видео из палаты. Актриса показала, как ей ставят капельницу.

По словам Веры Михайловны, в прошлый понедельник она планировала сделать прививку против COVID-19. Однако у коварной болезни были свои планы. Состояние актрисы резко ухудшилось, поэтому пришлось отказаться от вакцинации.

Знаменитость хотела вакцинироваться до того, как начнется Каннский международный кинофестиваль. Напомним, мероприятие пройдет в период с 6 по 17 июля. К сожалению, Сотникова не сможет отправиться на фестиваль.

Кинозвезда рассказала, какие неприятные симптомы ей "подарил" опасный вирус.

"Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле", – отметила Вера Михайловна.

Артистка добавила – помимо всего прочего, у нее сильно болело горло. Также у Сотниковой поднялись температура и давление.

Актриса призвала поклонников не слушать тех, кто выступает против вакцинации. Она напомнила – даже если человек подхватит COVID-19 после прививки, болезнь будет протекать не в тяжелой форме. Удастся избежать цитокиновых штормов и других страшных последствий.

Вера Михайловна отметила – она желает только добра окружающим. Знаменитость выразила надежду на то, что впереди всех ждет светлое будущее.

Ранее актер Александр Панкратов-Черный вспомнил, как снимались постельные сцены с ним и Сотниковой. Речь идет о кинокартине "Десять лет без права переписки".