Артистка скончалась на 85-м году жизни

Не стало актрисы Театра Моссовета Нины Коноваловой. Ей было 84 года. В пресс-службе театра уточнили, что знаменитость скончалась 27 июля.

Точные причины смерти звезды театра не уточняются, о дате и месте прощания будет сообщено позже.

Нина Петровна родилась в 1937 году, а в 1964 окончила театральную студию при Театре имени Моссовета, на сцене которого она выступала почти 60 лет. За свою продолжительную карьеру она сыграла в постановках "Обручальное кольцо", "Печальный детектив", Заговор чувств", "Суд над судьями", "Два вечера в мае".

Также актриса снималась в кино и сериалах. Зрителям она запомнилась по картинам "Белая перчатка", "Голубые города", "Бунташный июль", "Доктор Жуков, на выезд!", "Симфония, рожденная заново" и многим другим.