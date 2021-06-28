Актриса влюбилась в своего коллегу

Актриса театра и кино Яна Поплавская много лет назад собиралась выйти замуж за перспективного жениха – сына дипломата. Однако торжество так и не состоялось.

Когда Поплавская училась в университете, отчим Владимир Александров предложил ей поучаствовать в создании ролика для передачи "Будильник". Вместе с Яной Евгеньевной должен был сниматься актер Валерий Сторожик.

По сценарию, артистам нужно было сыграть семейную пару. Однако в какой-то момент Сторожика подкосила болезнь. Валерию Степановичу начали искать замену.

Мать Поплавской, Евгения Юрьевна, захотела поспособствовать решению проблемы. Родительница телеведущей предложила свою кандидатуру на роль экранного мужа дочери – представителя "Останкино" Сергея Гинзбурга.

В итоге Гинзбурга пригласили на съемки. Примечательно, что в тот момент Яна Евгеньевна встречалась с сыном дипломата. Избранник артистки очень нравился ее родителям, передает "СтарХит".

Сначала Поплавская не присматривалась к своему партнеру. Но спустя некоторое время она все-таки обратила внимание на Сергея Владимировича. Тогда-то актриса поняла, что начала питать к нему симпатию.

"Мама, можно сказать, сама все испортила, когда привела Гинзбурга", – заявила телеведущая.

Вскоре она рассталась с перспективным женихом. В 1986 году Поплавская и Гинзбург сыграли свадьбу. У супругов родились двое сыновей – Клим и Никита.

В 2011 году Яна Евгеньевна и Сергей Владимирович развелись.

Ранее стало известно о том, что Поплавская раскритиковала Елену Проклову за скандальные откровения.