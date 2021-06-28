Дорохов раскрыл подробности отношений с Масляковым после ухода из КВН

Дорохов раскрыл подробности отношений с Масляковым после ухода из КВН
Александр Масляков. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист опроверг распространившиеся в Сети слухи

Имя Дениса Дорохова стало известно всей стране благодаря КВНу. Юморист, выступавший за "Сборную Камызякского края", со временем решил уйти в свободное плавание и перейти на ТНТ. Среди поклонников тут же поползли слухи о том, что комика выгнал сам Александр Масляков. 

Но Дорохов решительно опроверг догадки любителей Клуба веселых и находчивых. 

"Я надеюсь, что мы в прекрасных отношениях. Почему подбешивает его из-за ухода кого-то куда-то?"

– заметил артист, добавив, что их с Азаматом Мусагалиевым уход прошел "нормально". 

Комик справедливо отметил, что КВН – это школа, в которой нельзя учиться всю жизнь, да и директором точно не станешь. Тем более, когда Дорохов играл в "Камызяках", он не получал за это никаких денег. Напротив, порой средства приходилось вкладывать. А семью нужно было чем-то кормить. 

В итоге спустя время звезда КВН решил двигаться дальше, однако до сих пор с теплотой вспоминает об этом жизненном этапе. 

Ранее блогер Ида Галич указала ошибку на Александра Маслякова, которая привела к упадку КВН. По мнению экс-участницы проекта, причина кроется в отказе создателей передачи идти в ногу со временем, из-за этого сейчас новые суперзвезды "рождаются" за пределами нашумевшего телешоу. 

Источник: Ютуб-канал "Макарена"
Юлия МИХАЙЛОВА

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