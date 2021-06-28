Дочь Кончаловского подозревает у себя коронавирус

Дочь Кончаловского подозревает у себя коронавирус
Егор Кончаловский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка пожаловалась на высокую температуру

На минувших выходных известный режиссер Егор Кончаловский проводил время со своей красавицей-дочерью Марией. А в понедельник, 28 июня, девушка в личном микроблоге пожаловалась на плохое самочувствие.

В разделе "сторис" Мария опубликовала фотографию градусника. На табло можно разглядеть пугающие цифры – 38,3.

Наследница кинорежиссера предположила, что скорее всего она подхватила коронавирус.

"Просто выиграла эту жизнь", – с сарказмом отметила Кончаловская.

На данный момент неизвестно, подтвердился ли диагноз или нет. Ни Егор Андреевич, ни мать Марии Любовь Толкалина не стали делиться подробностями состояния наследницы.

Кстати, встреча с отцом прошла не настолько гладко. Все дело в том, что красавица попала под дождь и замерзла. Так что вполне возможно, что повышение температуры спровоцировала банальная простуда.

Что касается Кончаловского, то он, по всей видимости, чувствует себя отлично. На своей инстаграм-странице сценарист опубликовал свежее видео. В ролике Егор Андреевич сообщил, что ему "придется ехать в Москву, заниматься всякими делами". 

Напомним, Кончаловский и Толкалина начали жить вместе в 1996 году. В 2001 году у пары родилась дочь Мария. Спустя 20 лет незарегистрированного брака знаменитости разошлись.

Ранее стало известно о том, что Кончаловский принял внебрачную дочь после 17 лет неведения. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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