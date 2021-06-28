Врачи нашли возможную причину резкого ухудшения состояния МакSим

Врачи нашли возможную причину резкого ухудшения состояния МакSим
МакSим. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У певицы обнаружили сопутствующую болезнь

Миллионы поклонников с тревогой смотрят на новости о здоровье певицы МакSим, которая уже около недели находится в коме. Врачи нашли у исполнительницы хита "Знаешь ли ты" заболевание, которое могло стать причиной ухудшения ее состояния. 

Когда Марина Максимова (настоящее имя МакSим – прим.ред.) поступила в больницу, медики провели комплексное обследование и зафиксировали у нее подозрительные симптомы болезни, которая поражает печень. 

По мнению специалистов, заболевание было у певицы давно, поэтому оно успело перейти в хроническую стадию. Не исключено, что коварная болезнь никак себя не проявляла, поэтому МакSим не чувствовала недомогания. 

Примечательно, что пациенты с такой болезнью находятся в группе риска по заражению коронавирусом. Иными словами, если болеющий человек подцепил COVID-19, у него могут возникнуть серьезные осложнения. Возможно, именно это сейчас и происходит с любимицей миллионов. 

Но есть и хорошие новости. Несколько дней назад врачи подозревали, что у артистки может развиться заражение крови. Об этом говорил целый ряд симптомов. Но, к счастью, опасения медиков не подтвердились. 

Накануне состояние МакSим вновь ухудшилось. Певицу перевели на ЭКМО – аппарат, который искусственно насыщает кровь кислородом. ИВЛ уже было недостаточно. 

Источник: "МК" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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