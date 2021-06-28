Бородина впервые заговорила про развод с Омаровым

Бородина впервые заговорила про развод с Омаровым
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая заверила, что с ней все в порядке

Некоторое время назад стало известно о разводе Ксении Бородиной с Курбаном Омаровым. До недавнего времени телеведущая и бизнесмен воздерживались от комментариев. Однако звезда "Дома-2" решила прервать тишину и прокомментировать данную новость.

Бородина опубликовала несколько видеозаписей в разделе "сторис". Она поблагодарила поклонников за то, что те послали в ее адрес много слов поддержки. При этом знаменитость заверила – причин для беспокойства нет.

"Но поверьте мне: у меня все хорошо", – заявила Ксения.

Звезда предположила – скорее всего общественность привыкла к тому, что многие представители шоу-бизнеса начинают "выносить сор из избы", когда в их жизни происходят какие-то сложные ситуации. Бородина же не относит себя к тем, кто рыдает на публику или запивает горе алкоголем.

По словам телеведущей, если ей все-таки захочется поплакать или немного выпить, то она обратится к своим родным. Спектакли при подписчиках Ксения устраивать не собирается.

Бородина отметила – сейчас ее цель заключается в том, чтобы наполнить свою жизнь позитивными моментами. Она призвала остановить поток жалости, заменив его на более приятный посыл.

Напомним, Ксения и Курбан сыграли свадьбу в 2015 году. Спустя несколько месяцев у них родилась дочь Теона. 

Ранее СМИ выяснили, какое имущество придется делить супругам. Бородина и Омаров будут бороться за элитный загородный дом в Подмосковье и миллионы на счетах. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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