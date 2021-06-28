Веру Алентову госпитализировали - СМИ

У артистки подозревают ковид

СМИ сообщают, что народная артистка России Вера Алентова попала в больницу.

Судя по всему, у актрисы подозревают ковид. Она сдала тест, однако результаты пока неизвестны. Об этом пишет сайт РЕН ТВ. Подробностей о состоянии 79-летней Алентовой пока не приводится.

Ранее стало известно о госпитализации Веры Сотниковой. Об этом она сообщила в соцсетях – у актрисы обнаружили коронавирус.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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