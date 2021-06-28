Спортсменка давно не выходит на связь с поклонниками

В последнее время Алина Кабаева крайне редко появляется в соцсетях. Поклонники переживают за гимнастку и часто додумывают, что происходит в ее личной жизни. Психолог Екатерина Билим объяснила, почему интерес к личности спортсменки с каждым разом повышается все больше и больше.

Ситуацию с пропавшей Кабаевой можно сравнить с феноменом Анастасии Заворотнюк. Из-за того, что обе знаменитости не выходят на связь, они автоматически становятся объектом внимания общественности.

Билим отметила, что ранее имя Алины часто мелькало в СМИ.

"Она была красивой активной гимнасткой, за ней наблюдали многие", – вспомнила психолог.

Однако через какое-то время гимнастка пропала с радаров. Кабаеву перестали показывать по телевизору, а со страниц газет и журналов пропали ее яркие фотографии. Такое неожиданное исчезновение наделало много шума в социальных сетях.

Екатерина поспешила успокоить фанатов спортсменки. Она заверила – поводов для беспокойства нет, передает издание "Дни.ру".

По словам специалиста, с Алиной все хорошо. Она растит детей и наслаждается жизнью. Эксперт добавила – многие бы позавидовали положению гимнастки.

Кстати, неизвестно, почему психолог произнесла именно слово "дети". Дело в том, что в Сети имеется информация только об одном ребенке звезды. По некоторым данным, в марте 2015 года Алина родила первенца. Опровергать слухи знаменитость не стала.

Ранее известный комментатор Василий Уткин рассказал о личной жизни Кабаевой.