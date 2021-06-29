Телесваха оригинально смотрит на отношения влюбленных

Роза Сябитова славится своими скандальными высказываниями по поводу мужчин и женщин и отношений между ними. На этот раз она поделилась теорией о том, что, если дама хочет крутить роман с молодыми людьми моложе ее, ей потребуется доплачивать.



На своей странице в социальной сети одна из главных свах Россия попыталась аргументировать позицию, согласно которой обменивать теплые человеческие отношения на денежную поддержку и жизненный комфорт – это нормально.

Сябитова пустилась в пространственные размышления о том, что на "брачном рынке" более возрастные женщины, как они есть, ценятся значительно меньше своих молодых соперниц. Однако если такой даме необходим молодой ухажер, она должна быть готова делиться с ним ресурсами. Это единственный способ удержать возлюбленного. Его следует во всем поддерживать, обеспечивать комфортабельные условия проживания и удовлетворять все его потребности.

"Я считаю, что такая форма отношений – сделки с доплатой достаточно распространена и вполне законна", – делится своими измышлениями телеведущая.

Стоит отметить, что многие подписчики Розы возмутились таким подходом к любовным отношениям. В особенности мысли знаменитости поразили женскую часть аудитории.

"Это для женщин с заниженной самооценкой. Они считают его молодость дороже своей мудрости. И обесценивают себя", "Женщине любить надо, в первую очередь, себя и не унижаться, развлекая и ублажая мужика", "Что за ерунда? Доплата! Что только не понапишут и понавыдумывают", "Никогда с этим не соглашусь!" – негодуют пользователи Сети.

К слову, что Роза частенько становится участницей всевозможных разборок. Недавно она вспомнила о первом скандале со своей коллегой Ларисой Гузеевой.