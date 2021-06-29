Знаменитость решил обратиться к прокурорам

Тяжелобольной российский кутюрье Вячеслав Зайцев все чаще мелькает на страницах информационных изданий. К сожалению, в основном поводы для этого оказываются весьма печальными. На этот раз стало известно, что Вячеслав Михайлович решил вступить на тропу войны с мошенниками, которые пытаются обогатиться за его счет.



Речь идет об известном "Доме моды" Зайцева. Это здание было построено почти 40 лет назад специально для знаменитого художника. Московские власти подарили дом кутюрье, а теперь ему видимо придется судиться из-за собственной недвижимости.

Дело в том, что без ведома главного владельца часть помещений известного здания распродали. Насколько выгодными были данные сделки, Вячеслав Михайлович не в курсе. По имеющимся данным, вырученные средства вовсе не дошли до модельера.

В целом, о том, что в обход хозяина началась распродажа его имущества, Зайцев узнал из газет. По словам осведомленного источника, на сегодняшний день продано уже 900 квадратов "Дома".

Теперь в ситуации придется разбираться сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета. Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Вячеслав Михайлович хочет отстоять свои права и разобраться с мошенниками, которые устроили торги за его спиной, пишет издание "Комсомольская правда".

К слову, недавно очередной приступ сразил Зайцева на публике. Модельеру стало плохо прямо во время светской вечеринки.