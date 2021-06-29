Солисткам нашумевшего коллектива пришлось преодолеть немало трудностей

"Лицей" стал настоящим открытием начала 90-х. Женскую поп-рок-группу организовал Алексей Макаревич в 1991 году. До этого артист был гитаристом группы "Воскресенье", однако после решил создать коллектив, главными звездами которого стали девочки-подростки, которые тут же полюбились публике. После смерти своего основателя солисткам "Лицея" пришлось столкнуться с немалым количеством препятствий.

Анастасия Макаревич

Макаревич был отчимом Анастасии, но девушка считала его своим отцом, справедливо замечая в интервью, что папа – не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. После смерти двоюродного брата лидера группы "Машина времени" Анастасия, для которой смерть родного человека стала настоящим потрясением, взяла на себя руководство "Лицеем". Два года назад коллектив выпустил альбом.

В личной жизни девушки тоже все хорошо. У певицы подрастают два сына.

Елена Перова

Артистка была участницей группы до 1997 года. Позже она покинула коллектив из-за несоблюдения правил.

Тогда ее пригласили вести детскую передачу. Руководство поставило условие: если выпуски выходят в эфир, тогда они прощаются. Так и случилось. Потом девушка уехала на месяц в Португалию. Когда Перова вернулась, произошло событие, которое побудило ее завязать с музыкой.

"Случайно попала на праздник, посвященный Дню шахтера. Вместе с высокими чинами смотрела концерт из второго ряда, видела, как под фонограмму артисты раскрывают рты. И в какой-то момент мне стало так неуютно, так стыдно за коллег, что подумала: "Ну и черт с ней, с этой эстрадной музыкой, не буду больше петь",

– рассказывала Елена.

Но позже она все-таки оказалась в составе группы "Амега", но проект оказался провальным. Сольная карьера тоже не сложилась.

В итоге девушка связала свою жизнь с телевидением. Очень помог ей в этом вопросе брат, которого не стало в 2001 году. Перова долго и сильно пережевала утрату близкого человека.

А в 2013 году Елена попала в серьезное ДТП. Медики узнали, что артистка в момент аварии была нетрезвой. После скандалов в СМИ появились слухи, что девушка даже хотела покончить с собой, потому что за рулем была в окровавленных перчатках. Но сама Перова эти сплетни опровергла.

Позже звезду "Маргоши" еще не раз ловили за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В итоге было решено отправить ее на лечение в психиатрическую клинику.

В последнее время Перова не выходит в свет и пропала с телеэкранов.

Изольда Ишханишвили

Артистка посвятила "Лицею" 10 лет, но в один момент решила, что с нее хватит и попрощалась с коллективом по телефону.

Карьера певицы у Ишханишвили не сложилась, но зато в личной жизни все хорошо. Экс-участница вышла замуж за питерского бизнесмена Дмитрия Десятникова. В 2012 году она подарила своему избраннику сына.

Сейчас она развивает бренд швейцарской косметики.

Анна Плетнева

До "Винтажа" Плетнева пела в "Лицее" 8 лет. Анна пришла вместо покинувшей группу Перовой.

Но со временем певица устала быть звездой второго плана, поэтому покинула коллектив, начав развивать свой проект, который популярен и по сей день.

Жанна Роштакова

Артистка заменяла Анастасию Макаревич, которая в 2004 году была в декретном отпуске. Она успела выступить лишь на нескольких концертах, но у поклонников осталось о ней приятное впечатление.

В 2017 году Роштакова загадочно скончалась. Ее тело нашли в квартире во Владивостоке. Жанна лежала в ванной полной воды. По информации СМИ, на девушку упала полка, другие же говорили, что певицы случился сердечный приступ.

Друзья рассказывали, что Роштакова злоупотребляла горячительными напитками из-за неудач в личной жизни.