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"Лицей" стал настоящим открытием начала 90-х. Женскую поп-рок-группу организовал Алексей Макаревич в 1991 году. До этого артист был гитаристом группы "Воскресенье", однако после решил создать коллектив, главными звездами которого стали девочки-подростки, которые тут же полюбились публике. После смерти своего основателя солисткам "Лицея" пришлось столкнуться с немалым количеством препятствий.
Анастасия Макаревич
Макаревич был отчимом Анастасии, но девушка считала его своим отцом, справедливо замечая в интервью, что папа – не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. После смерти двоюродного брата лидера группы "Машина времени" Анастасия, для которой смерть родного человека стала настоящим потрясением, взяла на себя руководство "Лицеем". Два года назад коллектив выпустил альбом.
В личной жизни девушки тоже все хорошо. У певицы подрастают два сына.
Елена Перова
Артистка была участницей группы до 1997 года. Позже она покинула коллектив из-за несоблюдения правил.
Тогда ее пригласили вести детскую передачу. Руководство поставило условие: если выпуски выходят в эфир, тогда они прощаются. Так и случилось. Потом девушка уехала на месяц в Португалию. Когда Перова вернулась, произошло событие, которое побудило ее завязать с музыкой.
"Случайно попала на праздник, посвященный Дню шахтера. Вместе с высокими чинами смотрела концерт из второго ряда, видела, как под фонограмму артисты раскрывают рты. И в какой-то момент мне стало так неуютно, так стыдно за коллег, что подумала: "Ну и черт с ней, с этой эстрадной музыкой, не буду больше петь",
– рассказывала Елена.
Но позже она все-таки оказалась в составе группы "Амега", но проект оказался провальным. Сольная карьера тоже не сложилась.
В итоге девушка связала свою жизнь с телевидением. Очень помог ей в этом вопросе брат, которого не стало в 2001 году. Перова долго и сильно пережевала утрату близкого человека.
А в 2013 году Елена попала в серьезное ДТП. Медики узнали, что артистка в момент аварии была нетрезвой. После скандалов в СМИ появились слухи, что девушка даже хотела покончить с собой, потому что за рулем была в окровавленных перчатках. Но сама Перова эти сплетни опровергла.
Позже звезду "Маргоши" еще не раз ловили за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В итоге было решено отправить ее на лечение в психиатрическую клинику.
В последнее время Перова не выходит в свет и пропала с телеэкранов.
Изольда Ишханишвили
Артистка посвятила "Лицею" 10 лет, но в один момент решила, что с нее хватит и попрощалась с коллективом по телефону.
Карьера певицы у Ишханишвили не сложилась, но зато в личной жизни все хорошо. Экс-участница вышла замуж за питерского бизнесмена Дмитрия Десятникова. В 2012 году она подарила своему избраннику сына.
Сейчас она развивает бренд швейцарской косметики.
Анна Плетнева
До "Винтажа" Плетнева пела в "Лицее" 8 лет. Анна пришла вместо покинувшей группу Перовой.
Но со временем певица устала быть звездой второго плана, поэтому покинула коллектив, начав развивать свой проект, который популярен и по сей день.
Жанна Роштакова
Артистка заменяла Анастасию Макаревич, которая в 2004 году была в декретном отпуске. Она успела выступить лишь на нескольких концертах, но у поклонников осталось о ней приятное впечатление.
В 2017 году Роштакова загадочно скончалась. Ее тело нашли в квартире во Владивостоке. Жанна лежала в ванной полной воды. По информации СМИ, на девушку упала полка, другие же говорили, что певицы случился сердечный приступ.
Друзья рассказывали, что Роштакова злоупотребляла горячительными напитками из-за неудач в личной жизни.
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