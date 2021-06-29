Одиозный шоумен сделал радикальное заявление

Состояние певицы МакSим остается крайне тяжелым. Большинство поклонников артистки надеются, что ситуация наладится, и врачи смогут ей помочь. Шоумен Стас Барецкий заявил, что тоже очень сожалеет о происходящем со звездой, но настаивает – о похоронах нужно начинать думать уже сейчас, чтобы в будущем это не стало сюрпризом.

В беседе с РИА ФАН он вспомнил, что когда-то пересекался с Мариной во время гастролей. Тогда она произвела на него приятное впечатление. Новость о болезни МакSим его сильно шокировала. В качестве акта признательности за творчество он выразил готовность помочь родственникам артистки с похоронами. Как он объяснил свое заявление, о таких вещах нужно думать заранее, поскольку на все процедуры требуется время.

Барецкий объявил, что найдет место "на лучшем кладбище Москвы" абсолютно бесплатно, поскольку любит ее песни. А чтобы "не было так, как с Жанной Фриске", он настаивает – нужно привезти индийский камень для памятника уже сейчас.

Шоумен заявил, что в свое время организовывал похороны Иосифа Кобзона, и там все готовили заранее. Поэтому, считает он, "ничего крамольного" в его заявлении о похоронах МакSим нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что выздоровлению артистки мешает другое опасное сопутствующее заболевание, поражающее печень.