После четверых детей: Антонова озвучила параметры фигуры

После четверых детей: Антонова озвучила параметры фигуры
Наталья Антонова. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Артистка снялась в коротких шортах и цветастом лифе

Звезда нашумевшего телесериала "Метод Фрейда" Наталия Антонова решилась побаловать многочисленную армию своих фанатов откровенным снимком. 47-летняя актриса опубликовала летнюю фотографию в соцсетях. Также знаменитость похвасталась параметрами своей идеальной фигуры.

На свежем кадре кинозвезда позирует на фоне зелени. Судя по всему, кадр сделан в загородном доме. Артистка присела на раскладной столик и широко улыбнулась фотографу. Антонова была одета в мини-шорты и яркий верх от купальника.

В комментариях к посту в социальной сети знаменитость призналась, что не сразу смогла решиться на публикацию такого смелого кадра. Наталия является многодетной матерью, но при этом стремится ухаживать за своей фигурой и всегда выглядеть отлично. Антонова также похвасталась, что в свои 47 лет при росте в 172 сантиметра весит всего 56 килограммов.

Многочисленные поклонники пришли в восторг от внешнего вида знаменитости и засыпали ее комплиментами в комментариях.

"Глядя на Вас, с завтрашнего дня занимаюсь физкультурой, на ночь не ем", "Фото без фильтров? Тростинка!", "Богиня! Из-за Вас нам пенсионный возраст еще лет на 15 отодвинут!", "Вы, конечно, огонь!", "18-летняя девчонка", "У вас фигура просто отпад, вы умничка!" – восторгаются пользователи Сети.

К слову, недавно Антонова раскрыла гонорар маленького сына за съемки в нашумевшем телесериале "Бригада". Любопытно, что вырученные деньги пришлось потратить на нужды семьи.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость269774
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А оно нам надо? Актрисулькины параметры. Или писать больше не о чем?
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