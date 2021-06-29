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Звезда нашумевшего телесериала "Метод Фрейда" Наталия Антонова решилась
побаловать многочисленную армию своих фанатов откровенным снимком. 47-летняя
актриса опубликовала летнюю фотографию в соцсетях. Также знаменитость
похвасталась параметрами своей идеальной фигуры.
На свежем кадре кинозвезда позирует на фоне зелени. Судя по всему, кадр сделан в загородном доме. Артистка присела на раскладной столик и широко улыбнулась фотографу. Антонова была одета в мини-шорты и яркий верх от купальника.
В комментариях к посту в социальной сети знаменитость призналась, что не сразу смогла решиться на публикацию такого смелого кадра. Наталия является многодетной матерью, но при этом стремится ухаживать за своей фигурой и всегда выглядеть отлично. Антонова также похвасталась, что в свои 47 лет при росте в 172 сантиметра весит всего 56 килограммов.
Многочисленные поклонники пришли в восторг от внешнего вида знаменитости и засыпали ее комплиментами в комментариях.
"Глядя на Вас, с завтрашнего дня занимаюсь физкультурой, на ночь не ем", "Фото без фильтров? Тростинка!", "Богиня! Из-за Вас нам пенсионный возраст еще лет на 15 отодвинут!", "Вы, конечно, огонь!", "18-летняя девчонка", "У вас фигура просто отпад, вы умничка!" – восторгаются пользователи Сети.
К слову, недавно Антонова раскрыла гонорар маленького сына за съемки в нашумевшем телесериале "Бригада". Любопытно, что вырученные деньги пришлось потратить на нужды семьи.
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