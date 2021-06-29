Поклонники с тревогой следят за развитием событий

Известие о том, что популярная певица МакSим (Марина Абросимова) госпитализирована и находится в коме, серьезно перепугало ее многочисленных поклонников. Информация о состоянии артистки разнится. Прояснить ситуацию решила ее представительница.



В беседе с журналистами близкая к артистке работница шоу-бизнеса сообщила, что знаменитость все также находится в крайне тяжелом состоянии. При этом никаких новых осложнений у Абросимовой не выявлено.

Судя по информации, которая распространяется в российской прессе, сейчас МакSим подключена к аппарату ИВЛ. У знаменитости серьезно поражены легкие, однако тестирование на пресловутый COVID-19 показывает отрицательные результаты. Позже также поползли слухи, что у певицы сильно поражена печень. Такая информация спровоцировала обсуждения по поводу имевшего место пристрастия артистки к алкоголю.

Однако, по словам представительницы Абросимовой, у звезды нет никаких заболеваний, которые каким-то образом могут негативно повлиять на функционирование ее органов. Прежде чем отправить Марину в искусственную кому, медики провели детальное исследование состояния ее здоровья.

Собеседница РИА "Новости" призвала не верить пустым слухам, которые распространяются со ссылкой на осведомленных, но анонимных источников.

Отметим, некоторые дошли до того, что уже подбирают живой артистке место на кладбище.