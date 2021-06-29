Для встреч супругам выделят специальное помещение

Похоже, что тюрьма не разрушила брат Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой, хотя в СМИ то и дело появлялись малоприятные слухи об отношениях в звездной семье. Однако адвокат виновника смертельного ДТП рассказал, что в скором времени жена актера поедет к нему на свидания. Тем более, что для встреч в тюрьме созданы неплохие условия.

Беседуя с журналистами, Петр Хархорин рассказал, что длительные свидания разрешены один раз в три месяца.

"Конечно, она поедет, как получит разрешение. Там на территории есть специальные апартаменты – запускают, отбирают телефон и общайся три дня",

– просвятил публику правозащитник Ефремова.

Однако Кругликовой сейчас приходится несладко. Для того, чтобы прокормить семью, ей приходится работать сразу на нескольких работах. Однако она востребована в своей профессии, поэтому с этим проблем никаких нет. Жена Ефремова не жалуется и, по словам Хархорина, вызывает у него чувство уважения.

Вероятно, что она будет присутствовать и на кассации, которая состоится в ближайшее время. Но сам артист в Москву не поедет, а участвовать в заседании будет по видеосвязи из колонии, потому что этапирование в столицу будет слишком тяжелым и трудным.

Ранее стало известно, что Ефремов сильно исхудал в колонии. Из-за постоянных нервов актер потерял несколько килограммов. Из-за этого ему даже пришлось ушивать телогрейку.