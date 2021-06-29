Ефремову разрешили провести три дня с женой

Ефремову разрешили провести три дня с женой
Фото: Андрей Никеричев /АГН Москва
Для встреч супругам выделят специальное помещение

Похоже, что тюрьма не разрушила брат Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой, хотя в СМИ то и дело появлялись малоприятные слухи об отношениях в звездной семье. Однако адвокат виновника смертельного ДТП рассказал, что в скором времени жена актера поедет к нему на свидания. Тем более, что для встреч в тюрьме созданы неплохие условия. 

Беседуя с журналистами, Петр Хархорин рассказал, что длительные свидания разрешены один раз в три месяца. 

"Конечно, она поедет, как получит разрешение. Там на территории есть специальные апартаменты – запускают, отбирают телефон и общайся три дня",

– просвятил публику правозащитник Ефремова. 

Однако Кругликовой сейчас приходится несладко. Для того, чтобы прокормить семью, ей приходится работать сразу на нескольких работах. Однако она востребована в своей профессии, поэтому с этим проблем никаких нет. Жена Ефремова не жалуется и, по словам Хархорина, вызывает у него чувство уважения. 

Вероятно, что она будет присутствовать и на кассации, которая состоится в ближайшее время. Но сам артист в Москву не поедет, а участвовать в заседании будет по видеосвязи из колонии, потому что этапирование в столицу будет слишком тяжелым и трудным. 

Ранее стало известно, что Ефремов сильно исхудал в колонии. Из-за постоянных нервов актер потерял несколько килограммов. Из-за этого ему даже пришлось ушивать телогрейку. 

Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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