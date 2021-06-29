Умер известный советский режиссер

Умер известный советский режиссер
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
О причинах смерти не сообщается

Известный советский и российский режиссер документального и игрового кино Александр Воропаев ушел из жизни в 80-летнем возрасте. Об этом стало известно сегодня, 29 июня.

В конце 1960-х Воропаев окончил операторский факультет во ВГИКе, три году спустя получил образование режиссера, отучившись на отделении Высших курсов в мастерской мэтра советского кино Леонида Трауберга.

Некоторое время Воропаев занимался операторской деятельностью на студии "Мосфильма". В начале 1980-х стал уже работать в качестве режиссера-постановщика.

В числе наиболее известных картин Воропаева такие ленты как "На краю бездны", "Место под солнцем", а также документальные работы, "Страна аланов" и "Святого Георгия слово".

О смерти кинодеятеля сообщили в Союзе кинематографистов России. О причинах трагедии не сообщается.

Днем ранее сообщалось, что художественный руководитель Московского драмтеатра "Сопричастность", заслуженный артист РСФСР Игорь Сиренко скончался в возрасте 80 лет.

Источник: Союз кинематографистов России
Егор МАЛКОВ

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