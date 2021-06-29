Звезда "Полицейского с Рублевки" скончалась в 32 года

Звезда "Полицейского с Рублевки" скончалась в 32 года
Фото: Gerhard Kraus/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Артист умер в больнице

В Костроме произошла трагедия – не стало актера Ростислава Гулбиса. Звезда "Полицейского с Рублевки" умерла на 33-м году жизни. Трагическую новость журналистам Life.ru рассказала его агент Екатерина Гольцман.

Представитель актера уточнила, что официальной причины смерти пока нет. Возлюбленная Гулбиса, по ее словам, считает, что врачи допустили ошибку. В больницу артист попал из-за обострения панкреатита.

Родные Гулбиса до сих пор не могут поверить в его скоропостижный уход.

Буквально на днях на экраны вышла последняя работа актера – картина "Проклятый чиновник". Также Гулбис снялся в популярном фильме "Кома", появлялся артист и на телеэкране – в сериале "Чернобыль. Зона отчуждения" и "Полицейский с Рублевки". 

Источник: Life.ru
Полина ИВАНОВА

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