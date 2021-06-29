Вдова и дочь актера заявили о том, что их подписи на документах фиктивны

В конце июня суд проведет очередное заседание по иску Гитаны Леонтенко, вдовы актера Алексея Баталова. Женщина намерена обжаловать решение Минюста, который аннулировал благотворительный фонд имени ее покойного супруга.

Фонд "Благор" был учрежден в 2018 году. Его гендиректором оформлена сама Леонтенко. Учредителями же выступили, включая Гитану, пять человек – дочь Мария Баталова, а также Наталья Дрожжина, Михаил Цивин и адвокат Нарек Костанян.

Вдова же заявляет, что фонд был учрежден от ее имени и в обход ее интересов – Леонтенко утверждает, что ее никто не спрашивал. Правда, вдова посещала с дочкой все мероприятия, устроенные "Благором".

Леонтенко настаивает на том, что поставленная на учредительных документах подпись принадлежит не ей. Та же история с ее дочерью. Юрист Баталовых заявил, что по итогам экспертного исследования был сделан вывод о том, что протокол о создании юридического лица был подписан не семьей покойного артиста.

Представитель истца также отметил, что подписание документа невозможно осуществить человеку, страдающему с детства тяжелым ДЦП. Мария не может свободно писать, поэтому законными процедуры при учреждении фонда "Благор" вряд ли можно назвать.

При этом юрист сообщил, что семья не получала никаких средств от деятельности "Благора", а на фестивале фонда родные присутствовали, находясь в неведении об организаторах мероприятия, о чем заявил адвокат журналистам из "Комсомольской правды".

Параллельно с этим делом полным ходом продолжается процесс по имуществу семьи актера. Обвиняемая в махинациях Дрожжина решила оспорить решение суда, который признал договор ренты недействительными. Как отмечает источник, в конце апреля суд вернул Баталовой ее двухкомнатную квартиру, восстановив собственника в правах. В этой связи право собственности Дрожжиной было аннулировано. Сейчас следственные органы выясняют, как Людмила оказалась хозяйкой квартиры чужой семьи.

Ранее стало известно, где находятся счета семьи Баталова.