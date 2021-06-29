Требующей "компенсацию" Чехии припомнили долг перед Россией в 800 млн долларов

Требующей "компенсацию" Чехии припомнили долг перед Россией в 800 млн долларов
Libor Sojka/www.globallookpress.com
Прага должна придерживаться логичности в своих заявлениях, отметил эксперт

Российский телеведущий Артем Шейнин поспорил в эфире программы "Время покажет" на Первом канале с экспертом на тему взрыва во Врбетице, припомнив вывоз царского золота в 1918 году.

Во время выпуска присутствующие коснулись требований Праги, которая настаивает на том, что Москва якобы должна выплатить чешской стороне 25,5 миллиона евро за взрывы, в которых Чехия обвиняет российские спецслужбы.

Так, Шейнин заявил, что старался "беречь до последнего" выступающего на шоу Иржи Юста, чешского журналиста, который часто мелькает в выпусках. Однако после требований Праги скандальный ведущий заявил, что намерен призвать гостя к ответу. Артем напомнил, что правительство республики придерживается мнения о причастности российской стороны к инциденту.

По мнению Шейнина, позиция официальной Праги зиждется на надуманной доказательной базе. В российских кругах аналогичным образом ходят убеждения о том, что белогвардейцы в 1918 году вывезли с чешскими легионерами 40 тонн золота – в пересчете на современный курс это порядка 870 млн долларов, заявил ведущий.

Шейнин с иронией заявил, что Прага в таком случае должна списать часть "долга" и вернуть 800 миллионов. Юст, которого вынудили в студии отвечать от лица государства, отметил, что не намерен превращать в "торгашество" чешско-российские отношения. В ответ Шейнин сообщил, что, по его мнению, тема царского золота является логичным продолжением линии чешского правительства.

"А уместно требовать с нас 25 миллионов евро за то, чего мы не совершали?" – возмутился журналист.

Подобный подход, полагает ведущий "Время покажет", вполне уместен в условиях, когда убеждения могут принимать за факты в отсутствие реальных доказательств.

Ранее Шейнин посмеялся над украинскими медиа, заявившими о наличии восьми российских подлодок в Азовском море.

Источник: Первый канал
Егор МАЛКОВ

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