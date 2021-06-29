Уставшая от вопросов о Прилучном Муцениеце решила развеять все слухи

Уставшая от вопросов о Прилучном Муцениеце решила развеять все слухи
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Звезда закрыла вопрос раз и навсегда

Актриса Агата Муцениеце до сих пор сталкивается с расспросами о своем бывшем супруге Павле Прилучном. Артистка решила прокомментировать ситуацию, чтобы избавить себя от назойливых комментариев и постороннего любопытства о личном.

Семейные отношения давно канули в прошлое, однако слухи вокруг брака Прилучного и Муцениеце не стихают. Многие обвиняют Павла в супружеских изменах.

Артистка решила погрузиться в работу после развода с Прилучным, чтобы поскорее забыть о горьком послевкусии. Однако нескончаемые потоки новых подробностей изрядно расшатали нервы звезды, и она поспешила сама закрыть тему.

В своем микроблоге Агата заявила, что предел ее мечтаний – освободиться от постоянных расспросов о том, общается ли она с бывшим супругом.

"Почему это всех так интересует? Я не понимаю" – заявила Муцениеце в "Инстаграм".

Многие до сих пор винят в разводе саму Агату, заявляя о том, что та сама упустила свой шанс и не стала держаться за семью. Однако, отметила звезда, все то, чем она в этой жизни дорожит, осталось на своем месте.

"Моя семья никуда не делась. У меня есть дети, мама, близкие. А все остальное, что было, просто недостойно слова "семья", – выразила уверенность артистка.

Как пишет "Стархит", бывшие супруги не забывают о своих родительских обязанностях, несмотря на напряженность в отношениях. Звезды заботятся о своих наследниках и обсуждает все вопросы, связанные с детьми.

Ранее Муцениеце заявила, что не собирается повторять ошибок своего прошлого и ни за что не променяет замужество и поиски любви на свою профессиональную карьеру.

Источник: Instagram
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Евросоюз введет новые санкции против России за нарушение прав соседних стран

Брюссель готов сотрудничать с Москвой в тех сферах, где ему это выгодно

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

Стратегия России дала свои плоды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей