Звезда закрыла вопрос раз и навсегда

Актриса Агата Муцениеце до сих пор сталкивается с расспросами о своем бывшем супруге Павле Прилучном. Артистка решила прокомментировать ситуацию, чтобы избавить себя от назойливых комментариев и постороннего любопытства о личном.



Семейные отношения давно канули в прошлое, однако слухи вокруг брака Прилучного и Муцениеце не стихают. Многие обвиняют Павла в супружеских изменах.

Артистка решила погрузиться в работу после развода с Прилучным, чтобы поскорее забыть о горьком послевкусии. Однако нескончаемые потоки новых подробностей изрядно расшатали нервы звезды, и она поспешила сама закрыть тему.

В своем микроблоге Агата заявила, что предел ее мечтаний – освободиться от постоянных расспросов о том, общается ли она с бывшим супругом.

"Почему это всех так интересует? Я не понимаю" – заявила Муцениеце в "Инстаграм".

Многие до сих пор винят в разводе саму Агату, заявляя о том, что та сама упустила свой шанс и не стала держаться за семью. Однако, отметила звезда, все то, чем она в этой жизни дорожит, осталось на своем месте.

"Моя семья никуда не делась. У меня есть дети, мама, близкие. А все остальное, что было, просто недостойно слова "семья", – выразила уверенность артистка.

Как пишет "Стархит", бывшие супруги не забывают о своих родительских обязанностях, несмотря на напряженность в отношениях. Звезды заботятся о своих наследниках и обсуждает все вопросы, связанные с детьми.

Ранее Муцениеце заявила, что не собирается повторять ошибок своего прошлого и ни за что не променяет замужество и поиски любви на свою профессиональную карьеру.