Возлюбленная родила актеру первенца

Накануне в жизнях Ивана Янковского и Дианы Пожарской произошло важное событие – на свет появился их сын. Радостной новостью поделился наследник звездного семейства, опубликовав свежий снимок из роддома.

На снимке звезда киноленты "Огонь" целует Пожарскую, которая в этот момент нежно придерживает малыша у груди. Лицо ребенка пара решила пока не показывать публике, поэтому закрыла его смайликом. Мальчика, кстати, решили назвать в честь дедушки – Олегом.

"Диана, люблю тебя! Ты герой и солнышко. Lets go .... El PaPi. Олег Иванович",

– подписал снимок Янковский-младший.

При этом актеры долгое время скрывали свои отношения, упорно отрицая все слухи о романтической связи. По социальным сетям звезды "Отеля Элеон" тоже нельзя было понять, что в скором времени она станет мамой.

Возможно, именно поэтому для многих поклонников эта новость стала такой удивительной".

"Что... сколько я спала?", "О Боже мой", "Я так радуюсь будто это мой сын", "Ох ты ж емае, новый ферзь появился на свет! Поздравляем!"," Неожиданно как. Поздравляем! Здоровья маме и малышу", "Шоооооооок! Поздравляю!"

– написали под публикацией актера удивленные поклонники.



