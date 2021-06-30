"Сколько я спала?": Янковский шокировал россиян новостью о рождении сына

"Сколько я спала?": Янковский шокировал россиян новостью о рождении сына
Иван Янковский. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Возлюбленная родила актеру первенца

Накануне в жизнях Ивана Янковского и Дианы Пожарской произошло важное событие – на свет появился их сын. Радостной новостью поделился наследник звездного семейства, опубликовав свежий снимок из роддома. 

На снимке звезда киноленты "Огонь" целует Пожарскую, которая в этот момент нежно придерживает малыша у груди. Лицо ребенка пара решила пока не показывать публике, поэтому закрыла его смайликом. Мальчика, кстати, решили назвать в честь дедушки –  Олегом. 

"Диана, люблю тебя! Ты герой и солнышко.  Lets go .... El PaPi. Олег Иванович",

– подписал снимок Янковский-младший. 

При этом актеры долгое время скрывали свои отношения, упорно отрицая все слухи о романтической связи. По социальным сетям звезды "Отеля Элеон" тоже нельзя было понять, что в скором времени она станет мамой. 

Возможно, именно поэтому для многих поклонников эта новость стала такой удивительной". 

"Что... сколько я спала?", "О Боже мой", "Я так радуюсь будто это мой сын", "Ох ты ж емае, новый ферзь появился на свет! Поздравляем!"," Неожиданно как. Поздравляем! Здоровья маме и малышу", "Шоооооооок! Поздравляю!"

– написали под публикацией актера удивленные поклонники.


Источник: instagram ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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