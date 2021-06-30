"Издевательство над людьми": актриса поразилась разрухе в украинских поездах

"Издевательство над людьми": актриса поразилась разрухе в украинских поездах
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Увлекательное путешествие надолго останется в памяти знаменитости

Украина уже долгие годы находится в весьма плачевном состоянии. Политический раздрай, социальная неустроенность и экономический провал оказывают огромное влияние на жизнь простых обывателей. Столкнуться с неустройством страны пришлось и местной актрисе Ольге Сумской. На долю знаменитости выпала поездка в поезде, который в самый зной никак не охлаждался.

Звезда отправилась в путешествие из Кременчуга в Киев. Сейчас на Украине, как и во многих российских регионах, стоит адская жара. Однако местные управленцы не считают необходимым проводить модернизацию подвижного состава и оборудовать его кондиционерами. По популярным маршрутам спокойно следуют старые поезда без охлаждающих систем. Разумеется, в 40-градусную жару нахождение в такой печке может свести с ума.

"Это ад! Издевательство над людьми!" – негодует на своей странице в социальной сети "Фейсбук" артистка.

Знаменитость поражает, что в XXI веке продолжают курсировать такие старые необорудованные поезда. При этом, судя по тому, что факт отсутствия кондиционера даже указан на билете, данное положение дел никого не смущает – мол, кому особо надо, могут и в таких условиях перемещаться по стране.

Стоит отметить, что Незалежная до сих пор пользуется поездами, которые были произведены при Советском Союзе. Разумеется, большая часть из них катастрофически устарела.

К слову, многих незалежных перестало устраивать плачевное положение дел в стране. Недавно разобиженные на украинского лидера Владимира Зеленского предприниматели устроили массовую драку из-за гробов для президента.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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