Украинский журналист записал видеообращение к поп-королю

Пока миллионы поклонников гадают, какая черная кошка пробежала между Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, тайну их расставания и конфликта вдруг раскрыл журналист Дмитрий Гордон.

Телеведущий решил записать видеообращение к певцу, который не так давно был включен в черный список Украины. Киркоров, который, к слову, является народным артистом Незалежной, назвал это решение абсурдом. Позже СБУ отозвала постановление. Похоже, что Гордону это не очень понравилось, поэтому он весьма жестко прошелся по поп-королю, затронув в том числе его развод с Примадонной.

Так, Гордон призвал Киркорова брать пример со своей бывшей супруги.

"Ты где-нибудь слышал, чтобы она поддержала аннексию Крыма? Ты хоть раз видел, чтобы она приехала в Крым? Ты хоть раз слышал, чтобы она что-то плохое об Украине сказала? Может быть, поэтому Алла Борисовна отписалась от тебя в "Инстаграм"? Может быть, поэтому Алла Борисовна променяла тебя на Максима Галкина?"

– вдруг неожиданно спросил журналист.

Пожалуй, стоит отметить, что расстались супруги аж в 2005 году, а события в Крыму начались в 2014 году, то есть через девять лет после расставания Киркорова и Пугачевой. Неясно, почему вдруг Дмитрий решил, что поводом для развода стали политические разногласия в семье.