За 38 лет жизни артистке пришлось хлебнуть немало горя

Сейчас вся страна наблюдает за состоянием здоровья знаменитой певицы МакSим (Марины Абросимовой). Звезда находится в коме, в тяжелом состоянии. Однако эта беда оказалась далеко не первой в череде трудностей, выпавших на долю артистки.



Будущая звезда родилась в Казани. Девушка с детства проявляла интерес к творчеству и пению. Свой псевдоним начинающая певица взяла в честь брата Максима.

Уже в подростковом возрасте девушке удалось добиться некоторых результатов в музыкальной карьере. Однако для покорения больших вершин нужно было перебираться в столицу, что и сделала Марина. Через некоторое время Абросимова обрела популярность и смогла реализоваться как певица.

Однако в личной жизни артистку ждал ряд разочарований. Первый раз она выскочила замуж за звукорежиссера Алексея Луговцова. Мужчина оказался со странностями. Он заклеивал камеры на сотовых телефонах и запрещал Марине прикасаться к электронным устройствам. Нередкими были шумные скандалы в доме певицы.

Спустя некоторое время после расставания артистка закрутила роман с олигархом Антоном Петровым. У дочери от первого брака Александры появилась сестричка Мария. Однако и этот союз не стал счастливым. В какой-то момент богач променял любовь певицы на объятия гимнастки Елизаветы Брыскиной.

Еще одним страшным ударом судьбы стало ДТП, в котором Марина серьезно пострадала. После этого у нее началась депрессия и появилась пагубная склонность к бутылке. Чтобы спасти артистку, близкие люди отправили ее в реабилитационный центр.

Помощь специалистов помогла знаменитости, и она постепенно стала возвращаться к привычной жизни. И вот новая напасть – страшный недуг поразил легкие звезды, и сейчас врачи изо всех сил борются за жизнь артистки. Недавно последними новостями о состоянии Марины поделилась ее представительница.