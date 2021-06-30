Друзья молодого актера считают, что девушка зря надеется, что с рождением дочери он остепенится

Не так давно общественность узнала, что у Павла Табакова и Софьи Синицыной родилась дочка. Эту информацию журналистам подтвердила новоиспеченная бабушка Марина Зудина. Малышка Мия появилась на свет еще в прошлом году. Однако наследник именитого творца пока не торопится вести мать своего ребенка в ЗАГС.

Актриса МХАТа Татьяна Бронзова, например, поддержала такое решение Табакова-младшего. Мол, 25-летний парень еще не нагулялся, а если его избранница захотела от него ребенка – это ее право.

"То, что он от ребенка не отказался, а он не отказался, – это правильно",

– поделилась артистка с журналистами.

Друг же рассказал, что сейчас молодой актер снимает своей пассии квартиру на Патриарших прудах – одном из самых дорогих районов столицы.

"Софья, уроженка Мурома, хотела бы, чтобы он ей купил квартиру в столице, но пока Павел сказал, что не заработал",

– разводит руками человек из окружения Табакова.

Он также подчеркнул, что пока актер редко навещает дочь, больше помогает материально. Всему виной высокая занятость на съемках и коронавирус.

Другие же уверены, что Павел не хотел становиться отцом в столь юном возрасте. Вместо этого его просто поставили перед фактом. Да, с Синицыной они какое-то время жили вместе, часто ходили вместе отдыхать. Но при этом Табаков мог засматриваться и на других девушек.

Друзья уверены: жениться артист пока не готов. Тем более, сам молодой человек не раз признавался, что не представляет, что его жена будет актрисой. Возможно, сказалось воспитание.

"И знаменитый отец, который всегда его воспитывал, советовал рано не жениться",

– заключили близкие к Табакову люди.

Ранее Зудина показала архивное фото Табакова с маленькой дочерью.