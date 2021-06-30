Пресняков поразил жену неожиданным поступком

Пресняков поразил жену неожиданным поступком
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya
Подольская очень удивилась экспрессивности супруга

Наталья Подольская вместе с большим семейством отдыхает на жарких турецких пляжах. Знаменитость взяла с собой обоих сыновей и маму Нину Антоновну. Долгожданный отпуск омрачило только отсутствие любимого супруга Владимира Преснякова – у музыканта было много дел в России, и он не мог вырваться на море.

Наталья уже смирилась с тем, что проведет время без дорогого сердцу мужчины. Певица нашла утешение в том, что оба сына – Артемий и Иван находятся рядом с ней и радуют ее своими забавами и достижениями. Однако самому Преснякову разлука с родными показалась слишком тяжелым испытанием. Неожиданно музыкант бросил все свои дела и отправился к дорогому семейству.

Такой романтичный поступок до глубины души поразил Подольскую. Певица в очередной раз поняла, что ее самый важный в жизни выбор оказался правильным – рядом с ней находится мужчина, который любит ее всем сердцем.

"Наш папочка прилетел! Это случилось внезапно!" – делится эмоциями на своей странице в социальной сети потрясенная артистка.

Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya

Кстати, знаменитость очень любит отдыхать именно в Турции. Наталье нравится местное море, аквапарки, фрукты и другие блага. Многочисленные поклонники певицы поддержали ее мнение и пожелали отлично провести время в отпуске.

"Отдыхать на море всегда здорово, тем более, мамочка рядом", "Отличного, приятного отдыха. Турция – лучшее место для детей. Это точно!", "Отдых в Турции с детьми – это самое лучшее! Здесь все условия для шикарного отдыха с детьми", "Про Турцию согласна, там красиво и климат отличный, находка и рай!" – пишут поклонники.

Кстати, недавно артистка прокомментировала сплетни о ее романе с Виктором Дробышем.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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