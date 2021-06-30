Степаненко осталась недовольна разделом имущества с Петросяном

Степаненко осталась недовольна разделом имущества с Петросяном
Елена Степаненко. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Юмористка подала жалобу в суд

В начале июня Евгений Петросян и Елена Степаненко наконец разделили все свое роскошное имущество -элитные квартиры, картины, литературные произведения и многое другое. Однако оказалось, что артистке решение суда не понравилось. Степаненко решила оспорить раздел имущества с Петросяном.

Степаненко, которая претендовала на 80% совместно нажитого, получила всего половину, вторая отошла Петросяну. Спустя две недели выяснилось, что эта история еще не закончилась. Представители юмористки подали в Хамовнический суд апелляционную жалобу. 

Адвокат артиста Сергей Жорин рассказал "СтарХиту", что подобный ход Степаненко не стал для него неожиданностью. По его словам, очевидно, что итог не устроил звезду, которая высказывала завышенные требования во время суда и уточняла их от заседания к заседанию. Жорин уточнил, что пока не ознакомился с содержанием документа.

Петросян и Степаненко развелись в 2018 году после тридцати лет совместной жизни. Артистка признавалась, что новость об уходе мужа из семьи стала для нее полной неожиданностью. Юморист ушел от супруги к молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которая родила ему сына Вагана. Впрочем, официально пара свои отношения до сих пор не подтвердила. 

Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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