Певица не пришла на важный семейный праздник к бывшему супругу

На протяжении нескольких месяцев в СМИ ходят слухи о том, что между Киркоровым и его бывшей женой пробежала черная кошка. Интерес журналистов подогрело отсутствие Примадонны на празднике Киркоровых – певицы не было на дне рождения сына Филиппа.

До этого звезды постоянно дружили и ходили в гости друг к другу – Мартин и Алла-Виктория частенько виделись с Лизой и Гарри. Однако, по всей видимости, певица решила оградить своих чад от детей своей давней любви, пишет "Экспресс-газета".

Журналисты напомнили, что Киркорова не было на недавнем вечере Галкина и Примадонны – на юбилее юмориста. Хотя экс-ведущий "Кто хочет стать миллионером" поддерживает хорошие отношения с другом, невзирая на непонятную ситуацию супруги с Филиппом.

Хотя не так давно показалось, что друзья помирились, выступив вместе на шоу Максима Галкина. Оба обсудили карьеру Орбакайте, которая, кстати, вполне хорошо общается с Киркоровым, а ее дочка Клавдия постоянно присутствует в доме короля поп-эстрады и играет с его детьми. К тому же поп-король был на юбилее своей экс-падчерицы.

Впрочем, артист был в веселом настроении и без Примадонны на недавнем празднике. Филипп опубликовал на своей странице в "Инстаграм" совместное фото, на котором собрались все гости. На фото можно увидеть и Тимати, и семейство Крутых. Мелькают на снимках Юлия Барановская, Оксана Самойлова с Джиганом. А вот Примадонны на кадрах нет.

Рэпер Давид Манукян, которого также можно назвать близким другом Киркорова, отметил, что день рождения прошел на славу: именинник остался доволен. По словам блогера, торжество Киркоровы провели на "высшем уровне".

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что причиной ссоры между звездами стала позиция короля поп-эстрады по Крыму