Перед госпитализацией артистка лечилась самостоятельно

Певица МакSим уже больше 10 дней находится в коме. У артистки 80% поражения легких. Однако тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. Журналисты выяснили, в чем причина того, что врачи не могут подтвердить у певицы COVID-19, когда по всем признакам это именно он.

Как выяснил телеграм-канал Life Shot, звезда контактировала с охранником, у которого нашли коронавирус. Когда певица почувствовала недомогание, она лечилась дома самостоятельно. Только спустя четыре дня болезни певица попала в больницу.

Сейчас у Марины Абросимовой (настоящее имя исполнительницы) официально – "двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени". При этом, по данным журналистов, она находится на ЭКМО, что, впрочем, ранее опровергали представители знаменитости.

ПЦР-тест же не смог показать коронавирус, потому что сначала артистка лечилась сама. Антибиотиками и противовирусными она, вероятно, прогнала инфекцию со слизистой в ткани и кровь, поэтому тест бесполезен. Такого мнения придерживается источник журналистов, знакомый с ситуацией.

Представители артистки опровергли информацию о том, что у звезды нашли заболевание печени, которое ухудшило ее состояние.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сложилась жизнь МакSим – звезде пришлось пережить развод и алкогольную зависимость.