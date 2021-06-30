Арзамасова раскрыла правду о начале отношений с Авербухом

Арзамасова раскрыла правду о начале отношений с Авербухом
Елизавета Арзамасова. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка ответила на вопрос, встречалась ли с фигуристом, когда ей было 16 лет

Елизавета Арзамасова дала откровенное интервью о своей жизни телеведущему Вячеславу Манучарову. В ходе беседы актриса вспомнила и свое знакомство с Ильей Авербухом. 

Елизавета Арзамасова в конце 2020 года вышла замуж за Илью Авербуха. Некоторых поклонников смущает разница в возрасте пары – актрисе 26 лет, фигуристу 47 лет. А когда звезды познакомились – случилось это в 2010-м на шоу "Лед и пламя" – артистке было всего 16 лет. Фанатов интересовало, начали ли Арзамасова и Авербух встречаться уже тогда. 

Наконец знаменитость решила прояснить этот момент. Она поведала, что в то время не состояла в отношениях с фигуристом. По ее словам, в какой-то момент просто "два человека совпали во времени, пространстве, порывах, интересах в литературе, живописи...". Так описала начало романа актриса. Однако точную дату не назвала. 

Арзамасова призналась, что отношения с Авербухом для нее – подарок судьбы и настоящее счастье. Ведь она не знала и не загадывала, как сложится ее жизнь. Звезда добавила, что не стремилась выйти замуж за принца. Она лишь хотела быть счастливой, и ее желание сбылось.  

Впрочем, от ответа на вопрос о том, как она поняла, что Авербух – ее судьба, Арзамасова красиво ушла. Артистка отметила, что если бы про это сняли кино, зрители не поверили бы, потому что так не бывает в реальной жизни. Главное, по ее мнению, радоваться тому, что есть. 

Ранее стало известно, кого ждут супруги – мальчика или девочку. 

Источник: "Эмпатия Манучи"
Полина ИВАНОВА

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