Снимок опубликовала жена племянника Примадонны

Многие знают, что у Аллы Пугачевой был родной брат. В молодости Примадонна была очень близка с Евгением, но во взрослой жизни их пути разошлись. Примадонна посвятила всю себя сцене, а ее младший брат ушел на войну в Афганистан, связав свою жизнь с армией и служением Родине. Евгения Борисовича не стало в 2011 года. Сердце 60-летнего мужчины не выдержало после серьезной операции. Родные не забывают Пугачева. Накануне в Сети появились его редкие фото.

Архивные кадры опубликовала его невестка Гузель. На черно-белых снимках молодой Евгений Борисович запечатлен в военной форме.

"А это мой дедушка – полковник запаса Евгений Борисович Пугачев. Мне кажется, они очень похожи с моим папой Владом",

– подписала снимок Гузель от имени своей дочери Аллы.

В комментариях согласились с последним утверждением, подтвердив, что отец и сын действительно похожи. "Очень жаль, что он так рано ушел из жизни", – отметили интернет-пользователи.

Знакомые семьи, кстати, утверждают, что маленькая Алла очень похожа на Примадонну, особенно цветом глаз. Но так или иначе, Пугачева не пришла на крестины своей внучки. Возможно, все дело в давнем конфликте родственников, однако об истинных причинах пока остается только догадываться.