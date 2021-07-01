Артистка до сих пор не может смириться с утратой

Михаила Круга не стало 19 лет назад. Легенду русского шансона застрелили 1 июля 2002 года в собственном доме. Вдова артиста трогательно почтила его память, опубликовав совместное фото с супругом.

По словам Ирины Круг, ей до сих пор тяжело вспоминать о том роковом дне, когда ее мужа не стало.

"1 июля, страшный день, 19 лет прошло, а все как будто было вчера. Никому я не пожелаю пережить такое, что я пережила в ту ночь. Михаил Владимирович, мы помним тебя и любим, ты отдал свою жизнь, защищая свою семью",

– написала певица в своих социальных сетях.

В комментариях к публикации поклонники признались, что и по сей день слушают песни шансонье, вспоминают о нем. "Легенда", "Помним и очень любим. Много слушаю Михаила Круга. Ирина, спасибо, что вы помните", "Печальный день, помню, как новость о смерти Михаила Круга разлетелась по всей Твери, каждый воспринял ее, как личную трагедию", – написали преданные фанаты.

Напомним, что 19 лет назад в Твери отмечали день города. Выступив на празднике, Круг отправился домой, где его ждала молодая жена, теща и трое детей.

Первой, на кого напали преступники, стала мама Ирины Круг. Когда певица увидела происходящее, она закричала. Шансонье тогда уже был в спальне и готовился ко сну. В одно мгновенье Михаил Владимирович оказался на лестнице и, прикрывая собой жену, начал спускаться на первый этаж.

Но раздались выстрелы, артиста тяжело ранили. Он скончался 1 июля на операционном столе.