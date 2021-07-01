Девушка жалеет, что связалась с футболистом

Алиса Казьмина рассказала Борису Корчевникову об интрижках, которые ее бывший муж, футболист Андрей Аршавин заводил в течении их отношений. Первая измена, о которой женщине стало известно, состоялась во время ее проживания в Испании. В то время она уже ждала от спортсмена ребенка.

По словам Казьминой, в тот день, когда ее дочери Есении исполнилось три дня, и Аршавин ехал к ним повидаться, ей позвонил незнакомый мужчина. Он представился мужем девушки, с которой футболист, по его словам, уже как год состоял в отношениях и даже прислал фотографии.

"В этот момент, – вспоминает Алиса в программе "Судьба человека", – у меня внутри все оборвалось".

Казьмина простила мужа за интрижку, но с того дня все изменилось. Она находила в интернете множество слухов об очередных изменах Аршавина, но продолжала поддерживать с ним отношения. Однако сейчас женщина жалеет, что когда-то решилась связать свою жизнь с этим человеком.

"Он забрал у меня все. Я была красива и здорова, у меня был дом, были деньги, драгоценности и благополучие. Все это пришлось продать. Он и его мама все отобрали у меня", – пожаловалась героиня шоу.

Алиса также сожалеет, что ушла от своего первого мужа Алексея, который дарил ей дорогие подарки и обеспечивал достойную жизнь. Именно он оплатил для нее дорогостоящее лечение, хотя на тот момент они уже были разведены.

"Я не верю, что встречу такого же человека, как Алексей", — призналась Алиса.



Напомним, Андрей Аршавин ушел от Юлии Барановской к Алисе Казьмине, бросив беременную телеведущую с двумя детьми.