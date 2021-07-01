Актрисы не стало на 61-м году жизни

СМИ рассказали печальную новость – умерла звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Смирнова. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на "Фейсбук" товарища артистки Олега Перанова, с которым она была близка три десятка лет.

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Актриса родилась в 1961 году. Она блистала на сцене Театра Наций и "Современника". В сериале "Счастливы вместе" играла Дусю-Агрегат. В ее фильмографии насчитывается 90 ролей в кино и сериалах. Смирнова появлялась также в ситкомах "Маргоша", "Каменская", "Склифосовский" и других.



