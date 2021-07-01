Умерла звезда "Счастливы вместе"

Умерла звезда "Счастливы вместе"
Фото: pixabay.com
Актрисы не стало на 61-м году жизни

СМИ рассказали печальную новость – умерла звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Смирнова. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на "Фейсбук" товарища артистки Олега Перанова, с которым она была близка три десятка лет.

Смирнова стала очередной жертвой коронавируса. 

Актриса родилась в 1961 году. Она блистала на сцене  Театра Наций и "Современника". В сериале "Счастливы вместе" играла Дусю-Агрегат. В ее фильмографии насчитывается 90 ролей в кино и сериалах. Смирнова появлялась также в ситкомах "Маргоша", "Каменская", "Склифосовский" и других. 


Источник: "Московский комсомолец"
Полина ИВАНОВА

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