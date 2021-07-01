Супруга артиста рассказала о том, как чувствует себя ее муж

Известный российский актер и певец Петр Мамонов госпитализирован в тяжелом состоянии. Известно, что у артиста выявлена коронавирусная инфекция. В настоящее время он находится в реанимационном заявлении. Об этом стало известно сегодня, 1 июля.

Мамонова отвезли в Коммунарку, где находится одна из базовых столичных больниц для лечения больных коронавирусом. Супруга артиста сообщила журналистам, что состояние Петра тяжелое, о чем поведала в комментариях для "Интерфакса".

Как пишет RT, артист находится в реанимации уже пятый день. Врачи никаких подробностей не сообщают, пройти в Коммунарку невозможно.

Известно, что изначально симптоматика у музыканта проявилась в виде высокой температуры и последующей одышки.

Два года назад Мамонов перенес инфаркт. Артист длительное время находился в реанимационном отделении, все концерты звезды были отменены. Супруга знаменитости сообщала, что мужа госпитализировали в отделение кардиореанимации клинической больницы имени Пирогова. Женщина увезла Мамонова на машине ночью, когда ему стало плохо.

Мамонов ранее признавался, что только в браке с Ольгой смог стать счастливым многодетным отцом. Артист заявил, оглядываясь на прошлое, что с осуждением и порицанием смотрит на прежнюю версию себя из-за абортов. Петр сообщил, что стал набожным, и теперь кается за "убийство детей во чреве". Однако, полагает знаменитость, необходимо зреть в корень: проблема абортов характерна для всей России, так как многие в стране привыкли к "неосознанному злу".

Недавно Петр поделился с поклонниками историей про личное общение с легендарным Юрием Никулиным, который, по словам Мамонова, помогал заработать "всей пьяни Цветного бульвара", у которой не было в кармане ни гроша.