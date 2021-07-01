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Памятник принцессе Диане теперь располагается в Затопленном саду Кенсингтонского дворца. В церемонии открытия, посвященной 60-летию принцессы, участвовали оба ее сына, принцы Гарри и Уильям, которые в последнее время практически не общаются.
Братья выразили надежду, что памятник послужит символом наследия и жизни их матери, и поблагодарили всех, кто хранит память о принцессе Диане. Об этом сообщает BBC News.
Принцы активно участвовали в создании памятника своей матери, погибшей в 36 лет. Им было важно отразить все то, чем являлась "королева сердец". Создатели монумента изобразили принцессу Диану в полный рост, стоящую рядом с детьми. Напомним, что она активно занималась благотворительностью и помогала детям. Любопытно, что других членов королевской семьи на открытии памятника не было.
Принц Гарри, герцог Сассекский, проживает со своей женой Меган Маркл в США вместе с двумя детьми. Он прилетел на родину на прошлой неделе ради этой церемонии.
После открытия памятника принцессе Диане Гарри и Уильям впервые обсудят свою ссору, которая произошла на похоронах принца Филиппа. Как заявил британский биограф и историк Роберт Лейси, принц Уильям презирает Меган Маркл, и его ссора с братом случилась именно на этой почве. Отношения Гарри и Уильяма начали рушиться примерно три года назад.
Ранее принц Гарри в своем совместном с женой интервью телеведущей Опре Уинфри заявил, что его брат Уильям и их отец принц Чарльз оказались в ловушке системы монархии. Он также добавил, что испытывает к родственникам жалость.
"Утро.ру" писало, как принц Чарльз опубликовал в своем Инстаграме семейное фото с поздравлением на 39-летие принца Уильяма. Изображение принца Гарри на этом фото было вырезано.
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