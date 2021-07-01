Разругавшиеся сыновья принцессы Дианы открыли памятник матери - фото

Разругавшиеся сыновья принцессы Дианы открыли памятник матери - фото
Принц Уильям и принц Гарри. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Это первая встреча принцев Гарри и Уильяма с похорон дедушки

Памятник принцессе Диане теперь располагается в Затопленном саду Кенсингтонского дворца. В церемонии открытия, посвященной 60-летию принцессы, участвовали оба ее сына, принцы Гарри и Уильям, которые в последнее время практически не общаются. 

Братья выразили надежду, что памятник послужит символом наследия и жизни их матери, и поблагодарили всех, кто хранит память о принцессе Диане. Об этом сообщает BBC News. 

Принцы активно участвовали в создании памятника своей матери, погибшей в 36 лет. Им было важно отразить все то, чем являлась "королева сердец". Создатели монумента изобразили принцессу Диану в полный рост, стоящую рядом с детьми. Напомним, что она активно занималась благотворительностью и помогала детям. Любопытно, что других членов королевской семьи на открытии памятника не было. 

Принц Гарри, герцог Сассекский, проживает со своей женой Меган Маркл в США вместе с двумя детьми. Он прилетел на родину на прошлой неделе ради этой церемонии. 

Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

После открытия памятника принцессе Диане Гарри и Уильям впервые обсудят свою ссору, которая произошла на похоронах принца Филиппа. Как заявил британский биограф и историк Роберт Лейси, принц Уильям презирает Меган Маркл, и его ссора с братом случилась именно на этой почве. Отношения Гарри и Уильяма начали рушиться примерно три года назад. 

Ранее принц Гарри в своем совместном с женой интервью телеведущей Опре Уинфри заявил, что его брат Уильям и их отец принц Чарльз оказались в ловушке системы монархии. Он также добавил, что испытывает к родственникам жалость. 

"Утро.ру" писало, как принц Чарльз опубликовал в своем Инстаграме семейное фото с поздравлением на 39-летие принца Уильяма. Изображение принца Гарри на этом фото было вырезано. 

Источник: BBC News ✓ Надежный источник
Анна ГОНЧАРЕНКО

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