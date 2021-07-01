Женщина уверена, что телеведущий пойдет на все, чтобы Александра Куцевол пришла в его студию

Экс-продюсер "Иванушек International" Олеся Сазыкина раскритиковала Андрея Малахова за его провокационные заявления и поведение. В программе "Прямой эфир" Александру Куцевол, возлюбленную экс-солиста Олега Яковлева, обвинили в мошенничестве. Подруга девушки уверена, выпуск сняли, чтобы та сама пришла к Малахову, который только этого и добивается.

В студии рассказали, что Куцевол якобы пыталась оформить кредит на пожилую женщину из Красноярска. Участники телепрограммы осудили возлюбленную Яковлева, которая не присутствовала в студии, однако были и те, кто встал на ее защиту. Среди них была продюсер Олеся Сазыкина. Она заявила, что обвинения против девушки не имеют под собой никаких оснований.

Согласно ее словам, сильных личностей всегда стремятся выставить в плохом свете и обвинить либо в убийстве, либо в мошенничестве, либо в психических отклонениях. Однако эти громкие обвинения никто не может доказать.

Продюсер также уверена: Малахов, который предвзято относится к вдове, предпринимает любые действия, чтобы заманить ту на свое шоу. По ее словам, журналист оскорблял и обзывал Александру, чего лицо федерального канала не должно себе позволять. Окажись Куцевол богатой и влиятельной женщиной, телеведущий бы побоялся делать столь неосмотрительные заявления в ее сторону.

"Он – страшный лицемер, всегда понимает, где он может выиграть, а где проиграть", — заявила Сазыкина "Собеседнику".

Александра Куцевол отказалась признать свою вину в мошенничестве. Она сообщила, что намерена игнорировать любые обвинения в свой адрес без предъявления доказательств.

Ранее вдова политика Дениса Вороненкова Мария Максакова обвинила редакторов Андрея Малахова и редакторов шоу "Прямой эфир" в том, что они приняли взятку от ее завистников и превратили выпуск с ее участием в публичную расправу.