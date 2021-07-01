Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Банковские счета Марины Максимовой, более известной как певица МакSим, заблокированы с распоряжения Федеральной налоговой службы. Об этом пишет Комсомольская правда.
Артистка не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию. В результате все операции, которые совершались со счетов МакSим, в настоящее время прекращены.
Напомним, в 2020-м судебные приставы внесли Школу искусств, которая принадлежит МакSим, в список должников, так как за нее не были уплачены страховые взносы. ФССП возбудила исполнительное производство, однако информация о юридическом адресе была недостоверной, и дело закрыли. Школа искусств оказалась на грани ликвидации, однако МакSим вовремя предоставила новые данные и спасла свое детище.
Певица заново открыла свою школу, но вскоре оказалась в больнице с пневмонией. 12 июня на концерте в Казани она сообщила о высокой температуре и плохом самочувствии. Когда состояние МакSим ухудшилось, врачи госпитализировали ее в экстренном порядке. Ее легкие оказались поражены на 40%. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат.
Врачи ввели артистку в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Улучшений в ее состоянии пока не наблюдается, сейчас у нее поражено более 80% легких.
Ранее сообщалось, что перед госпитализацией певица занималась самолечением.
Ответы Путина на "прямой линии" вызвали живую реакцию властей соседней страны
Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города