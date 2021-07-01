Все операции по счетам артистки на данный момент прекращены

Банковские счета Марины Максимовой, более известной как певица МакSим, заблокированы с распоряжения Федеральной налоговой службы. Об этом пишет Комсомольская правда.

Артистка не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию. В результате все операции, которые совершались со счетов МакSим, в настоящее время прекращены.

Напомним, в 2020-м судебные приставы внесли Школу искусств, которая принадлежит МакSим, в список должников, так как за нее не были уплачены страховые взносы. ФССП возбудила исполнительное производство, однако информация о юридическом адресе была недостоверной, и дело закрыли. Школа искусств оказалась на грани ликвидации, однако МакSим вовремя предоставила новые данные и спасла свое детище.

Певица заново открыла свою школу, но вскоре оказалась в больнице с пневмонией. 12 июня на концерте в Казани она сообщила о высокой температуре и плохом самочувствии. Когда состояние МакSим ухудшилось, врачи госпитализировали ее в экстренном порядке. Ее легкие оказались поражены на 40%. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Врачи ввели артистку в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Улучшений в ее состоянии пока не наблюдается, сейчас у нее поражено более 80% легких.

Ранее сообщалось, что перед госпитализацией певица занималась самолечением.