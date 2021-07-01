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Домработница Людмила Дороднова вспомнила, как Алла Пугачева подралась с целительницей Джуной. В "Прямом эфире" с Андреем Малаховым Людмила рассказала, что Примадонна однажды решила пригласить Джуну к себе в гости, накрыла на стол и поставила перед ней рюмку с водкой.
Отказ экстрасенса вывел хозяйку из себя, между женщинами произошел конфликт, который был не только на словах. Гостям пришлось разнимать певицу с экстрасенсом. Целительница и Примадонна устроили настоящую схватку.
Сама исполнительница не особо любит вспоминать эту историю. А Джуна заявляла, что сильно проехалась по рту и глазу Примадонны, да так, что та летала в Швейцарию делать операцию. По мнению Дородновой, гостья и хозяйка просто не поняли друг друга в тот момент.
Дороднова проработала у короля российской поп-эстрады Филиппа Киркорова изрядный срок – больше 20 лет. Однако в прошлом году певец решил с ней попрощаться.
По мнению женщины, сыграли роль обстоятельства – домработница уверена, что оказалась не в то время и не в том месте. Филипп был в Москве и приехал домой в крайне скверном расположении духа, когда Людмила попалась ему под горячую руку. Тот заявил, чтобы та уезжала. Дороднова отдала ключи и ушла.
Однако женщина не таит никаких обид на своего бывшего работодателя. Людмила готова приехать по первому требованию к Киркорову, если тот попросит. Весьма тепло домработница отозвалась и об Алле Пугачевой, у которой также долго работала – к экс-супруге певца у нее такое же отношение.
Ранее в СМИ появились снимки с родным братом Пугачевой, которого не стало в 2011 году.
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